Умер один из родоначальников воронежского хоккея Виктор Иванов

Виктор Иванов. Фото: с сайта ХК «Буран»

В ночь на пятницу, 5 ноября, в возрасте 85 лет умер один из родоначальников воронежского хоккея, первый тренер «Бурана» Виктор Иванов.

- Хоккейный клуб «Буран» в лице генерального директора Михаила Бирюкова и Федерация хоккея Воронежской области в лице Александра выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Петровича. Это невосполнимая утрата для воронежского хоккея, - говорится в некрологе на сайте «Бурана».

Свои соболезнования выразил и губернатор Воронежской области Александр Гусев:

- Ушел из жизни человек, чье имя останется в истории не только воронежского спорта, но и всей нашей области. Виктор Иванов был у нас прародителем одной из самых любимых игр. На протяжении десятилетий он, большой мастер и незаурядная личность, всего себя отдавал хоккею и воспитанию спортсменов. Я думаю, что в каждом прошлом и современном успехе «Бурана», да и всех воронежских хоккеистов есть доля заслуги этого уважаемого наставника. Невосполнимая утрата. Передаю слова сочувствия всем, в чьей жизни Виктор Петрович оставил заметный след. Мы будем помнить его.