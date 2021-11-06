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Спорт6 ноября 2021 15:16

Вратаря воронежского «Бурана» вызвали в молодежную сборную России

Захара Виноградова вызвали на тренировку перед турниром Четырех наций в Швеции
Юрий КОЗЛОВ
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Захар Виноградов дорос до молодежной сборной

Захар Виноградов дорос до молодежной сборной

Фото: с сайта ХК «Буран»

Вратаря «Бурана» вызвали в состав молодежной сборной России до 20 лет для участия в тренировках на базе в Новогорске, которые продлятся до 11 ноября. Затем лучшие юные хоккеисты нашей страны, в том числе и, видимо, голкипер «ураганных», поедут играть на «Турнир Четырех Наций» в Швеции. Он пройдет в городе Энгельхольм с 11 по 15 ноября.

Виноградов в нескольких матчах буквально тащил на себе, мягко говоря, не идеально играющий в обороне «Буран». Тульский «АКМ», к примеру «ураганные» победили во многом только благодаря классной игре своего вратаря.