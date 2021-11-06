Вратаря воронежского «Бурана» вызвали в молодежную сборную России

Захар Виноградов дорос до молодежной сборной Фото: с сайта ХК «Буран»

Вратаря «Бурана» вызвали в состав молодежной сборной России до 20 лет для участия в тренировках на базе в Новогорске, которые продлятся до 11 ноября. Затем лучшие юные хоккеисты нашей страны, в том числе и, видимо, голкипер «ураганных», поедут играть на «Турнир Четырех Наций» в Швеции. Он пройдет в городе Энгельхольм с 11 по 15 ноября.

Виноградов в нескольких матчах буквально тащил на себе, мягко говоря, не идеально играющий в обороне «Буран». Тульский «АКМ», к примеру «ураганные» победили во многом только благодаря классной игре своего вратаря.