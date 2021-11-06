Воронежский «Буран» проиграл четвертый матч подряд выездной серии

Матвей Носов забивает буллит своему однофамильцу Глебу и приносит победу "Ермаку". Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в далеком Ангарске получился равным. В первом периоде на гол Юрия Сергиенко на восьмой минуте в большинстве ответил удачно подставленной клюшки на пятачке перед воротами «Бурана» Захар Чернов на 11-й.

Дальше команды, как ни бились, шайб больше не смогли забросить. Ни в основное время, ни в овертайме. Развязка наступила только в серии буллитов. Начали ее команды резво. Захар Чернов и Эдуард Насыбуллин забили по голу. Дальше только Кирилл Смирнов смог переиграть вратаря «Бурана» Глеба Носова. И на последнем броске первой серии буллитов воронежцев спас капитан Андрей Демидов. Ему удалось переиграть вратаря «Ермака» Кирилла Губанова – 2:2 по буллитам.

Во второй серии штрафных бросков вратари оказались явно сильнее. И только в конце третьей Глеба Носова все же заставил капитулировать точным броском его однофамилец Матвей. По буллитам все же победил «Ермак».

«Буран» все же набрал одно очко, всего у «ураганных» их стало 18. Это позволяет занимать в турнирной таблице ВХЛ лишь 21 место из 27 возможных.

Впереди у «Бурана» 8 сентябре игра в Красноярске с местным «Соколом», занимающим 15 место с 22 очками. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени.