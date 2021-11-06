Житель Воронежской области уехал с приятельской попойки на машине уснувшего собутыльника

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

Житель Каширского района, проснувшись утром после дружеской попойки, не обнаружил в гараже своего автомобиля - ВАЗ-211440. Первым под подозрение попал приятель потерпевшего, с которым тот накануне вечером распивал спиртное.

Оперативники выяснили, что 23-летиний гость дождался, когда хозяин уснул, затем взял ключи от машины и уехал на чужом автомобиле за новой порцией спиртного. Но в дороге машина заглохла. Похититель не придумал ничего лучше, как оставить «Жигуль» на обочине и отправиться спать.

Подозреваемого задержали дома и доставили в отдел полиции, где он признался в угоне и рассказал, как все произошло.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. За хищение автомобиля ему грозит до пяти лет заключения.