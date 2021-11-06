Воронежский «Факел» сыграл вничью с томской «Томью»

11 гол Максима Максимова принес "Факелу" только одно очко. Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч в Томске начинался для «Факела» как нельзя лучше. Владислав Мастерной отдал пас Хызыру Аппаеву на левый фланг, и тот ударил хлестко и точно в ближний от вратаря угол – 0:1. Случилось это на третьей минуте. А на 36-й классный выстрел получился у Максима Максимова, он ударил без обработки мяча и получите 0:2. Это был уже 11 гол нашего форварда в чемпионате. Были у «Факела» и еще опасные моменты в первом тайме, но наши футболисты ими не воспользовались.

А во втором тайме в игре, проходившей при морозе -4 градуса и обильном снегопаде, произошел перелом. Атаки «Томи» становились все опаснее, и на 58 минуте Илья Кубышкин выбежал по центру на свидание с вратарем «Факела» Ильей Свиновым и не промахнулся – 1:2.

После этого «Факел» перехватил инициативу и вроде бы уверенно вел матч к победе. Но тут затмение напало на Илью Свинову. То ли ему показалось, что кто-то из игроков «Томи» упал на поле, то ли там на самом деле кто-то лежал. В общем, Илья выбросил мяч в аут. А игроки «Томи» наказали за непрошеное джентльменство. Им очень пособил Андрей Мендель, зачем-то в своей штрафной сыгравший рукой. Пенальти реализовал Александр Ставпец на 87 минуте – 2:2.

Игроки «Факела» попытались вырвать победу, но ничего у них не получилось. Таким образом, наша команда упустила шанс перегнать, хотя бы временно, лидеров – московское «Торпедо» и «Оренбург», и возглавить турнирную таблицу. «Факел» остался третьим с 40 очками в активе.

Впереди у «Факела» домашняя битва с одним из лидеров – «Оренбургом». Матч пройдет 13 ноября.