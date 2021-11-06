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Общество6 ноября 2021 13:24

В Воронеже начали монтировать каток на площади Ленина

Рабочие подогнали технику и установили павильон
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Воронеж VRN" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Воронеж VRN" в соцсети "Вконтакте"

В субботу, 6 ноября, на площади Ленина стартовали работы по установке катка с искусственным льдом. Рабочие установили павильон для переобувания и начали собирать основание катка. Фотографии с места появились в группе "Воронеж VRN" в соцсети "Вконтакте".

В этом году, как и раньше, на главной площади города будут работать две ледовых площадки – большая и маленькая, для детей. Покататься можно будет бесплатно.

По условиям контракта, каток должен быть готов к 1 декабря 2021 года.