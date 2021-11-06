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Происшествия6 ноября 2021 14:09

В Воронеже на улице Ломоносова на женщину напали грабители

Трое неизвестных сорвали с прохожей золотой браслет и отняли мобильник
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Ограбление произошло в вечернее время

Ограбление произошло в вечернее время

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На 39-летнюю жительницу Воронежа на улице Ломоносова напали неизвестные. Женщина оказалась одна в вечернее время. Как рассказала потерпевшая полицейским, к ней подошли трое людей, сбили с ног, после чего сорвали с руки золотой браслет и забрали мобильный телефон. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Найти подозреваемых полиции помогли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на улице Ломоносова. Оперативники также проверили близлежащие ломбарды. Комплекс этих мероприятий позволил определить подозреваемых: двоих мужчин в возрасте 21 и 29 лет и 33-летнюю женщину. Подозреваемых нашли и задержали по месту их жительства. Злоумышленники рассказали, что сдали похищенное в ломбард, вырученные деньги потратили.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», соббщили в полиции. - Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.