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Здоровье6 ноября 2021 11:34

К субботе коллективный иммунитет воронежцев против ковида вырос до 65,42% от плана

Прививки получили 991 955 человек
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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План вакцинации составляет 80% взрослого населения региона

План вакцинации составляет 80% взрослого населения региона

Фото: из архива «КП»

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к утру 6 ноября коллективный иммунитет среди жителей Воронежской области достиг 65,42% . Первый компонент прививки получили 991 955 человек, при плане 80% от взрослого населения региона (1 516 376 человек).

Двойную дозу вакцины сделали 845 292 жителей области.

За минувшие сутки медработники провели 10 685 инъекций. И них первая доза составила 4 356, вторая — 6 329.

Ревакцинировано к 6 ноября 96 955 человек.