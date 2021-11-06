В аварии под Воронежем пострадали трое взрослых и один ребенок

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

В пятницу, 5 ноября, на дороге «Семилуки – Землянск» произошла авария с четырьмя пострадавшими. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, следуя со стороны села Большая Верейка, 36-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не уступил дорогу «Ладе Приора» под управлением 62-летнего местного жителя, машина которого двигалась по главной дороге.

В результате столкновения пострадали 68-летняя пассажирка иномарки, а также трое пассажирок «Лады» - 8, 35 и 63 лет. С травмами их доставили в больницу.

По факту аварии в полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ЧП.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 72 ДТП. В шести авариях пострадали 9 человек, один погиб.