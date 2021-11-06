Воронежские школьники в честь Дня народного единства устроили кулинарное шоу

Необычно отметили в условиях пандемии и изоляции День народного единства воронежские школьники. Приметой времени стал перевод празднования в интернет формат.

Так, учащиеся 13-й школы на интернет-странице своего медиа-центра, развернули настоящую галерею тематических рисунков «Героические истории нашей Родины» . А на странице детского объединения «Росток» того же учебного заведения, ребята опубликовали видео – ролики о гастрономическом путешествии, где юные кулинары познакомили зрителей с блюдами различных национальных кухонь, которые приготовили в прямом эфире.

Кроме того, в режиме онлайн на платформе zoom прошла викторина «Мы разные, но мы вместе!», в которой приняли участие более 70 обучающихся Центра развития творчества детей и юношества в возрасте от 10 до 14 лет. Викторину подготовили и провели активисты районной детской и молодежной организации «Новое поколение».