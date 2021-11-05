Девушка из Воронежа перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

21-летняя жительница Воронежа пришла в полицию с заявлением, что попала на уловку мошенников. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 5 ноября.

Работали злоумышленники по избитой схеме. Один из них позвонил и представился сотрудником правоохранительных органов. Убедил девушку, что неизвестные хотят опустошить ее счета. А чтобы их «обезопасить», ей необходимо предоставить информацию о ее сбережениях. Как только она передала ее аферисту, с ее счета тут же списали около 1 млн 345 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.