Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 ноября 2021 19:38

Девушка из Воронежа перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Они убедили ее, что перевод будет сделан на некие «безопасные счета»
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Артем КИЛЬКИН

21-летняя жительница Воронежа пришла в полицию с заявлением, что попала на уловку мошенников. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 5 ноября.

Работали злоумышленники по избитой схеме. Один из них позвонил и представился сотрудником правоохранительных органов. Убедил девушку, что неизвестные хотят опустошить ее счета. А чтобы их «обезопасить», ей необходимо предоставить информацию о ее сбережениях. Как только она передала ее аферисту, с ее счета тут же списали около 1 млн 345 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.