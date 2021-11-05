СК заинтересовался парнями, которые решили погреться у вечного огня в Воронеже

Следователи проводят проверку после инцидента в Воронеже на мемориальном комплексе «Памятник Славы». Об этом сообщили в СУ СКР по региону 5 ноября.

Ранее в соцсетях появилось видео, как трое парней решили погреться возле огня.

Это произошло вечером 4 ноября, прямо в праздник Дня народного единства. Парней заметила местная жительница и сделала им замечание. Однако молодые люди не только его проигнорировали, но и стали ее оскорблять.

– Следователями СК России выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикациях. В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, установлены и опрошены очевидцы, даны поручения оперативным службам об установлении личности мужчин, истребованы и изучены записи с камер наблюдения, выполнены иные мероприятия в целях всестороннего и полного выяснения причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в следственном управлении по региону.