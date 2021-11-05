В Воронежской области у мужчины в наволочке нашли 3 килограмма конопли

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

В Лисках сотрудники уголовного розыска пришли с проверкой к 34-летнему местному жителю. Ранее они получили информацию, что он хранит у себя запрещенные вещества. При обыске она оказалась достоверной.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 5 ноября, полицейские в наволочке обнаружили у него около 3 килограммов частей растений конопли, а также около 1 килограмма марихуаны. Мужчина успел ее высушить и измельчить.

По факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Лискинец вину свою признал и пояснил, что использовал наркотик в личных целях.