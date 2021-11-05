За сутки воронежские полицейские задержали 24 пьяных водителя

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Всего за сутки, когда воронежцы отмечали День народного единства, полицейские на дорогах выявили сразу 24 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 5 ноября.

Всех нарушителей, находившихся «под мухой» привлекли к ответственности. В ведомстве отметили, что проверки будут продолжаться все выходные дни вплоть до понедельника.

Напомним, ГИБДД предупредила о предстоящих сплошных проверках и напомнила, что за езду в пьяном виде сначала грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф до 30 тысяч рублей. При повторной поимке пьяным за рулем предусмотрена уже уголовная ответственность.