1 человек погиб и 2 пострадали в лобовом ДТП с грузовиком в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Лобовое столкновение иномарки и грузовика произошло на трассе в Нижнедевицком районе. Один человек погиб и двое пострадали. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 5 ноября.

ЧП случилось на 169-м километре автодороги Курск-Воронеж. Полиция выяснила, что за рулем Volkswagen Crafter был 44-летний ростовчанин. Он пошел на обгон и выехал на встречку. Там и столкнулся с грузовиком Volvo, которым управлял 33-летний житель Новоусманского района.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» скончался до приезда скорой. Выжил его пассажир – 42-летний ростовчанин. Он и водитель грузовика с травмами попали в больницу.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.