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Общество5 ноября 2021 11:49

В Воронежской области еще 798 человек заболели ковидом за сутки

Цифры понемногу начали ползти вниз
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области по данным на 5 ноября медики зафиксировали 798 заражений ковидом за сутки. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии переболело коронавирусом 158 236 человек. Это только те, кому поставили диагноз через ПЦР-тесты. Между тем, в регионе намечается небольшое снижение по заболевшим. Пока рано говорить о том, что мы вышли на плато, но введенные с 25 октября нерабочие дни все же дали результат.

В последние дни в Воронежской области регистрировали более 800 заболевших за сутки.