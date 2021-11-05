В Воронежской области еще 798 человек заболели ковидом за сутки

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области по данным на 5 ноября медики зафиксировали 798 заражений ковидом за сутки. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии переболело коронавирусом 158 236 человек. Это только те, кому поставили диагноз через ПЦР-тесты. Между тем, в регионе намечается небольшое снижение по заболевшим. Пока рано говорить о том, что мы вышли на плато, но введенные с 25 октября нерабочие дни все же дали результат.

В последние дни в Воронежской области регистрировали более 800 заболевших за сутки.