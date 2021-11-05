В Воронежской области число вакцинированных достигло почти 990 тысяч

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром в пятницу, 5 ноября, в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили данные о количестве людей, получивших прививки за минувшие сутки. Медики сделали еще 12 006 инъекций.

5499 жителей Воронежской области получили первую часть препарата, 6507 – вторую. Всего число привитых в нашем регионе стало 987 599, из них двукратно – 838 963. Еще двенадцать тысяч прививок, и мы дотянем до миллиона вакцинированных.

Ревакцинацию в свою очередь прошло уже 96036 тысяч человек.

Напомним, ранее власти региона заявляли, чтобы пережить четвертую волну ковида, нам нужен коллективный иммунитет. А достичь его можно будет только если число привитых достигнет 1,5 миллиона. В этом случае снимут ограничения.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, заканчиваются нерабочие дни. Локдаун продлили соседняя Курская область, а также Брянская, Смоленская и Челябинская. Воронежцы выйдут на работу, поскольку ограничения частично сняли. Власти полагают, что ситуация с ковидом в регионе не напряженная, в больницах достаточно мест для пациентов, а уровень заболеваемости начал снижаться.