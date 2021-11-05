Половина воронежцев выступила против продления локдауна

Фото из архива КП

Каждый второй воронежец, а это 48%, выступил против продления локдауна. Данными своего опроса поделились эксперты SuperJob.

В исследовании приняли участие представители экономически активного населения. Что примечательно, только 28% жителей региона ответили, что выступают за продление нерабочих дней в городе. Однозначного ответа не дали 24% респондентов в Воронеже.

Среди жителей городов-миллионников о необходимости продления локдауна чаще говорят в Волгограде и Омске (34 и 33% опрошенных соответственно). Третье место занял Екатеринбург. Там поддержали идею продления нерабочих дней 30%. В Воронеже, как и в Перми таких было 28%.

Напомним, вчера, 4 ноября, стало известно решение оперативного штаба области: власти отменили локдаун частично.