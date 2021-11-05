Годовалый ребенок пострадал в аварии в Воронеже

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Годовалый ребенок попал в больницу в результате столкновения «Лады Калины» и «Шкоды Фабия» на улице Октябрьская в Воронеже. Также вместе с ним госпитализировали 33-летнюю женщину. Водитель отечественного авто погиб на месте. Подробности случившегося рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 5 ноября.

По предварительным данным, накануне вечером, примерно в 18:05, 52-летний местный житель на «Ладе», двигаясь со стороны улицы Тепличная в сторону улицы Теплоэнергетиков, выехал на «встречку» и влетел в иномарку. Ею управляла 33-летняя женщина. В салоне она везла годовалого малыша.

В результате ДТП ребенка и женщину доставили в медучреждение. Водитель «Лада Калина» скончался до приезда скорой.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.