На онлайн-доступ к воронежским камерам в пунктах вакцинации выделили более 11 млн рублей

В Воронеже камеры разместят также в поликлиниках и «красных зонах», где ведут прием амбулаторных больных Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронежской области с помощью видеокамер в пунктах вакцинации, на входах в красные зоны и в регистратуры будут наблюдать за ситуацией, которая там происходит. Власти на обеспечение доступа в режиме онлайн к камерам потратят 11,6 млн рублей. Так решил по итогам заседания региональный оперштаб в четверг, 4 ноября.

Как следует из официально опубликованного документа, для этого профильный департамент заключит контракт с компанией «Ростелеком». Камеры разместят во всех пунктах вакцинации Воронежской области, а также в поликлиниках и «красных зонах» столицы Черноземья, где ведут прием амбулаторных больных.

Напомним, решение об организации видеонаблюдения за приемом ковид-пациентов приняли на заседании оперштаба в конце октября. Меры, во-первых, помогут здраво оценить обстановку в системе здравоохранения, во-вторых, исключить подделку сертификатов о вакцинации.

С понедельника, 8 ноября, в Воронежской области частично снимут локдаун.