Дубль воронежского «Факела» занял последнее место в «Кубке Черноземья»

Дубль «Факела» уже никуда не сдвинется – он абсолютно худший клуб первого этапа. Фото со страницы ФК «Салют» в VK.

Напомним, что с нынешнего розыгрыша «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 первенства ПФЛ.

Регламент прост. Воронежский «Факел-М», курский «Авангард» и белгородский «Салют» сыграют между собой по два матча (дома и в гостях). Тот, кто наберет в этих играх больше очков, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Существует вариант, при котором борьба за трофей продолжится весной 2022 года. Надежд на дубль «Факела» мало, поэтому если «Салют» с «Авангардом» по итогам 1-го этапа займут места с первого по шестое, то в рамках второго этапа проведут еще два матча. С учетом набранных в этих встречах очков и будет определен обладатель трофея. Если же в финальную пульку в числе лучших шести команд подгруппы выйдет только один клуб из Черноземья, то, соответственно, трофей получит победитель осеннего этапа.

Сегодня в шестом матче турнира «Факел-М» в Белгороде уступил местному «Салюту» (0:1). Единственный гол на 5-й минуте провел лучший бомбардир белгородцев Денис Дегтев.

Таким образом, после сегодняшней игры финишировал первый этап турнира. У белгородцев стало девять очков, у «Авангарда» осталось семь, у «Факела-М» - одно.

Следующий матч в рамках турнира состоится весной 2022 года в случае, если куряне по итогам первого этапа турнира займут место не ниже шестого во 2-й подгруппе 3-й группы. Пока они как раз шестые, но впереди еще два тура. Если же «Авангард» финиширует на седьмом месте или ниже, то трофей от «КП» получит «Салют».

Дубль «Факела» уже никуда не сдвинется – он абсолютно худший клуб первого этапа.