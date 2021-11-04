В Воронеже 26-летнего мужчину мошенница лишила 1,5 миллиона рублей

Мошенница быстро опустошила счета доверчивого молодого человека. Фото: Анастасия ОСИПОВА

26-летний житель Центрального района стал жертвой крупного мошенничества. На его телефон поступил звонок от неизвестного абонента. Сначала мужчина пообщался с голосовым роботом, который пытался уточнить у него информацию об изменении телефона, привязанного к его банковским мобильным приложениям. Затем ему предложили поговорить с оператором, попросив оставаться на линии.

Через несколько минут молодому человеку ответила женщина, представившись сотрудницей финансовой организации, где у него открыты три банковских счета. Она заявила, что получила заявку о смене номера телефона, к которому привязаны мобильные приложения клиента. Когда оказалось, что никаких заявок он в адрес организации не отправлял, женщина сказала, что тогда это сделали мошенники. А дальше мужчине предложили сообщить его персональные данные о счетах, якобы чтобы восстановить учетную запись. Действуя под диктовку мошенницы, он все ей рассказал. После телефонного разговора молодой человек решил воспользоваться своим банковским приложением. Однако войдя в него, обнаружил, что его счета пусты. А на них лежали более 1,5 млн рублей. Мужчина обратился в полицию.

- По этому факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей). Всего 3 ноября было 12 сообщений об аферах, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, нанесенный жертвам преступников - 1,7 млн рублей. Мошенники действовали под различными предлогами – операции по банковскому счету, оформление кредитов, дополнительный заработок, продажа или покупка товаров через сайты бесплатных объявлений, - сообщили в региональном ГУ МВД.