Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла крупный турнир в Швейцарии

Ангелина Мельникова на верхней ступени пьедестала почета турнира в Швейцарии. Фото: Спортивная гимнастика - Сборная России, ВКонтакте.

Ангелина Мельникова классно завершает триумфальный для нее 2021 год. На этот раз она победила на престижном турнире Memorial Gander в Швейцарии с более чем 30-летней историей.

По итогам многоборья Ангелина набрала 43,200 баллов. Завоевавшая серебро украинка Елизавета Губарева отстала очень прилично. Ее результат – 39,400 баллов. Третьей стала американка Джина Алипио. В ее активе 38,450 баллов.

Напомним, в 2021 году на Играх в Токио Ангелина Мельникова стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье и двукратным бронзовым призером. А на чемпионате мира 2021 года, также проходившем в Японии, Геля победила в индивидуальном многоборье и завоевала серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

На турнире хорошо выступил и российский гимнаст Никита Нагорный. Он в многоборье набрал такую же сумму как и победитель турнира Юл Молдауэр, но уступил американцу по дополнительным показателям.