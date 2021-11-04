В Воронежской области число вакцинированных вплотную приблизилось к миллиону

По сравнению с предыдущими сутками число прививок увеличилось на 6,4 тысячи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили данные о количестве людей, получивших прививки за сутки. На утро четверга, 4 ноября, медицинские работники сделали еще 16 808 инъекций (3 ноября их было значительно меньше – 10 393). 9 135 жителей Воронежской области получили первую часть препарата, 7 673 – вторую. Всего число привитых в нашем регионе стало 982 100, из них двукратно – 832 456. До миллиона, если сохранятся такие темпы, осталось двое суток.

В то же время существенно возросло число жителей Воронежской области, прошедших ревакцинацию. 3 ноября их было 93 250, на утро 4 ноября их количество увеличилось до 95 107.

Напомним, власти полагают, что коллективный иммунитет может развиться при 1,5 миллионах привитых в Воронежской области. Тогда, по мнению чиновников и санитарных врачей, можно будет начать отмену ограничений.