В Воронеже запретят остановку у детсада и перекроют движение на одной из главных улиц

По участку улицы Ворошилова нельзя будет проехать десять дней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О двух изменениях в организации движения и стоянки городского транспорта объявили в ГИБДД и в мэрии.

На улице Олеко Дундича в районе дома № 5 недалеко от детсада № 117 установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». После этого машины там больше нельзя будет оставлять.

На десять дней закроют движение по проезду мимо дома №1/6 по улице Ворошилова на участке от улицы Депутатской до улицы Ворошилова.. Местным водителям придется выбирать себе другой маршрут с 8.00 8 ноября до 22.00 18 ноября. В эти дни там будут разбирать башенный кран.