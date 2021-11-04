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Общество4 ноября 2021 16:56

В Воронеже запретят остановку у детсада и перекроют движение на одной из главных улиц

Остановившиеся машины будут эвакуировать с улицы Олеко Дундича, а на проезде на Ворошилова разберут башенный кран
Юрий КОЗЛОВ
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По участку улицы Ворошилова нельзя будет проехать десять дней.

По участку улицы Ворошилова нельзя будет проехать десять дней.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О двух изменениях в организации движения и стоянки городского транспорта объявили в ГИБДД и в мэрии.

На улице Олеко Дундича в районе дома № 5 недалеко от детсада № 117 установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». После этого машины там больше нельзя будет оставлять.

На десять дней закроют движение по проезду мимо дома №1/6 по улице Ворошилова на участке от улицы Депутатской до улицы Ворошилова.. Местным водителям придется выбирать себе другой маршрут с 8.00 8 ноября до 22.00 18 ноября. В эти дни там будут разбирать башенный кран.