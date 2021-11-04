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Общество4 ноября 2021 15:59

В Воронежском аэропорту число рейсов, задерживаемых из-за тумана, увеличилось до 14

Девять самолетов не могут улететь в Москву, а еще пять – прилететь из столицы
Олег КУЗНЕЦОВ
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Когда самолеты, наконец, поднимутся в воздух, пока неясно.

Когда самолеты, наконец, поднимутся в воздух, пока неясно.

Фото: Константин ИВШИН

Воронежский аэропорт до сих пор вынужден бездействовать из-за сильного тумана. По причине капризов погоды уже надолго задерживаются восемь рейсов в Москву. Шесть самолетов должны были вылетать в 10.15, еще два – в 11.10. Теперь к ним добавился еще один. Его вылет ранее был запланирован на 14.40. Кроме того, не могут приземлиться в Воронеже по тем же причинам еще пять лайнеров из Москвы. А рейс в Санкт-Петербург и обратно и вовсе пришлось отменить.

Туман лег на Воронеж еще с ночи четверга, 4 ноября. Синоптики предположили, что, начиная с полудня, он постепенно рассеется, однако кажется, что, наоборот, видимость стала еще меньше. Новый срок окончания такой «английской погоды» пока назвать сложно.