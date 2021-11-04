Под Воронежем гость зарезал хозяина и попросил знакомую вызвать скорую

Дом, где произошло убийство. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Утром в четверг, 4 ноября, в больнице умер 64-летний мужчина. Причина смерти – ножевые ранения. О явно криминальном характере травм врачи сообщили в полицию. К выяснению обстоятельств смерти подключили сотрудников Следственного комитета.

Стражи порядка выяснили, что 3 ноября 64-летний мужчина у себя дома на улице Космонавтов села Каширское выпивал вместе с 37-летним гостем. По какому-то пустячному бытовому поводу собутыльники поссорились. И гость несколько раз пырнул хозяина кухонным ножом в живот. Потом позвонил по телефону знакомой и попросил, чтобы она вызвала полицию и скорую.

Кровавая "разборка" случилась в крайне убогом жилище. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Гостя, устроившего кровавую расправу, вскоре задержали. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы). 37-летнему мужчине вскоре оформят арест до суда.

- Наши сотрудники провели осмотр места ЧП, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для установления точной причины смерти. Изъят нож, которым гость наносил хозяину удары. Кроме того, допрашивают свидетелей, выполняют иные действия, направленные на сбор доказательств вины 37-летнего мужчины, - рассказал и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.