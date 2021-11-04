В Воронеже с 8 ноября снова заработают школы и детсады

Ребятам, соскучившимся по друзьям-одноклассникам, новость об открытии школ явно придется по душе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родителям школьников и детсадовцев разослали решение оперштаба, согласно которому с 8 ноября школы возвращаются к очному режиму работы. Вне кабинетов и спортзалов и учеников, и учителей обяжут носить маски. Если внутри класса, группы или целой школы и детсада будет много случаев ОРВИ и ковида, то местным властям предоставляют полномочия переводить обучение в дистанционный формат. А вот различным колледжам, дающим среднее специальное образование, а также вузам рекомендовали сохранить «дистант». В таком же режиме продолжат работать организации дополнительного образования.

Школьники находятся на осенних каникулах до 7 ноября. В этом году они были очень длинными. Также до конца текущей недели закрыты детсады. А в ведущих вузах Воронежа сейчас обучение ведут дистанционно.

4 ноября на заседании оперштаба могут смягчить локдаун. Вероятность такого решения достаточно велика.