В Воронежской области уже неделю за сутки выздоравливает от «ковида» все меньше народу

Выписывают после ковида сейчас очень мало по сравнению с теми, кого вынуждены госпитализировать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неблагоприятная тенденция по числу выздоровевших от СOVID-19, к сожалению, продолжается. К утру, 4 ноября, в региональном оперштабе сообщили о 143 избавившихся от «ковида» (сутки назад их было 151). Количество выздоровевших за сутки уменьшается уже целую неделю. Всего победили коронавирус за время пандемии в нашем регионе 119 675 человек.

По-прежнему в сравнении с соседями по Черноземью Воронежская область выглядит крайне невыгодно. Наш регион лишь 51-й по выздоровевшим за сутки в России. В то время как Липецкая область – 22-я с 334 вылечившимися, Белгородская – 28-я (298), Курская – 41-я (187), Тамбовская – 47-я (162).