В Воронежской области еще 63 человека умерли от коронавируса

По сравнению с летом число умерших поздней осенью выросло втрое. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смертей от коронавируса по-прежнему очень много. Утром в четверг, 4 ноября, в региональном оперштабе сообщили об еще 63 умерших. До рекордов 2 и 4 ноября (85 смертей) достаточно далеко. Но если вспомнить, что совсем недавно чуть больше 50 умерших уже был кошмар-кошмар, то цифры уже воспринимаешь по иному. Конец лета с чуть больше 20 смертями уже вспоминаешь как далекое прошлое. Всего «ковид» отправил в могилу уже 7 478 жителей Воронежской области. К сожалению, на утро пятницы, 5 ноября, наверняка будет преодолен психологический барьер в 7,5 тысяч.

На днях воронежские власти порекомендовали работодателям переводить на режим «удаленки» сотрудников старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Хотя заболевших «ковидом» молодых людей в последнее время стало больше, основными группами риска все же по-прежнему являются эти две категории населения.