В Воронежской области после суточной передышки снова зафиксирован рекорд по зараженным коронавирусом

Зараженных все больше, среди них немало тяжелобольных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санитарные врачи объявили суточные данные по зараженным коронавирусом в Воронежской области. Они вновь неутешительные. На утро четверга, 4 ноября, стало известно еще о 802 заболевших. Это новый рекорд за все время пандемии. Напомним, 2 ноября зараженных было 801, 3 ноября чуть меньше – 800. Всего заболевших за все время пандемии в нашем регионе стало 157 438.

Воронежская область вытеснила из пятерки худших по заболевших ковидом регионов России Нижегородскую (799 случаев). Среди провинциальных хуже дела только в Самарской области – 1603 заражения за сутки. Ну а первая тройка традиционная – Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, воронежские власти пока не намерены продлять локдаун.