В Воронежском аэропорту из-за тумана ввели режим ограниченной видимости

Первый рейс вынуждены были задержать еще ночью. Фото: со страницы Воронежского аэропорта в Фейсбуке.

В воронежском аэропорту из-за сильного тумана вынуждены были объявить режим ограниченной видимости. В таких нелетных условиях очень рискованно было давать «добро» на взлет пассажирских самолетов. Поэтому из-за капризов погоды вынуждены были задержать несколько рейсов в Москву: один должен был вылететь около полуночи, еще шесть – в 10.15 и два – в 11.10. Ждет получения разрешения на вылет из самолет, который должен был улететь в Санкт-Петербург в 11.40.

Кроме того, не могут сесть в Воронеже и четыре самолета из Москвы и еще два – из Санкт-Петербурга и Худжанда.

В аэропорту ждут изменения погоды. По прогнозам синоптиков, туман начнет рассеиваться уже с 12 часов. Правда, пока кажется, что менее густым он не стал. Рейсы, запланированные на послеобеденное время, пока не задерживают.

Кстати, 2 ноября воронежский аэропорт принял шесть самолетов, которые не смогли приземлиться в Москве также из-за тумана.