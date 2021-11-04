В Воронежской области иномарка врезалась в трактор

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 3 ноября, в 17.30 в Бобровском районе на четвертом километре дороги «Трасса «Дон»- Бобров-Таловая-Новохоперск» случилась авария. 53-летний водитель «Фольксваген Джетта» почему-то не затормозил перед трактором МТЗ-82 с прицепом. Иномарка врезалась в него. От удара заднее левое колесо прицепа вырвало и отбросило прямо на ехавшую по встречной полосе «Ниву».

В ДТП получили тяжелые травмы два пассажира «Фольксвагена», мужчины 29 и 34 лет. Их отвезли в больницу. 45-летний тракторист, 36-летний водитель «Нивы» и мужчина, руливший иномаркой, серьезных травм не получили.