В Воронеже пьяный водитель «Мазды» сбил женщину на «зебре»

Сбитую на "зебре" 46-летнюю женщину отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В среду, 3 ноября, в 17.40 у дома № 35 по улице Краснознаменной пьяный 42-летний водитель «Мазды 3» сбил на «зебре» без светофора переходившую дорогу 46-летнюю женщину. Ее отвезли в больницу. Видимо, водителя в ближайшем будущем ждет уголовное дело.

- Всего в Воронежской области 3 ноября случилось 104 ДТП, из них 76 произошли в Воронеже, 24 – на дорогах в районах, 4 – на федеральных трасса. В шести авариях получили травмы шесть человек, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Задержаны 13 пьяных водителей, еще 18 выезжали на встречные полосы. Все они будут оштрафованы.