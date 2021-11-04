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Общество4 ноября 2021 9:47

В Воронеже родителям рассылают сообщения о возможном открытии школ и детсадов 8 ноября

Однако окончательного решения по этому поводу власти пока еще не приняли
Олег КУЗНЕЦОВ
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Школьникам, возможно, не придется сидеть на "дистанте".

Школьникам, возможно, не придется сидеть на "дистанте".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родители воронежских школьников и детсадовцев начали получать сообщения от учителей и воспитателей о том, что учебные заведения могут возобновить работу в очном режиме с 8 ноября. Напомним, ребят досрочно распустили на каникулы, которые продлятся, как минимум, до 7 ноября. Кроме того, заместитель губернатора Виталий Шабалатов заявил, что пока в облправительстве не намерены продлять локдаун. А стало быть, могут ослабить и другие ограничительные меры. Впрочем, окончательное решение примут только на заседании оперштаба 4 ноября.

А учителя и воспитатели, как сообщили в городской администрации, рассылают информацию об открытии учебных заведений с 8 ноября, с целью подготовиться к этому как к сейчас наиболее вероятному сценарию развития событий. Надо понять, сколько ребят придут в школы и детсады, хотя бы для того, чтобы сориентировать работников столовых, на сколько человек им рассчитывать.