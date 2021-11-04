В Воронеже сообщение о смерти гармониста, игравшего возле «Юности», оказалось фейком

Утро начинается с хорошей новости – гармонист, сидящий на «пятачке» возле «Юности» уже два десятка лет, о смерти которого сообщили в соцсетях. оказался жив. Знакомые его родственников позвонили им с соболезнованиями. А оказалось, что Василий Иванович находится дома, и он жив-здоров.

Есть примета, что тот, кого один раз «похоронили», потом живет долго. Поэтому желаем Василию Потапову в его 83 года прежде всего богатырского здоровья. И чтобы он не раз еще радовал прохожих в центре Воронежа своими зажигательными мелодиями.