Инфаркт и инсульт: как восстановить здоровье после сосудистых катастроф

Низкоинтенсивная магнитотерапия. Фото: Степан КОРЧАГИН

Одним из направлений деятельности Центра культуры здоровья «Олимп Пять», который открылся в сентябре 2021 года, является восстановление здоровья после сосудистых катастроф (инфаркта или инсульта) и профилактика этих тяжелых состояний, угрожающих жизни и резко снижающих ее качество.

Как снизить риск сосудистой катастрофы?

Существуют такие понятия как скрининг и первичная профилактика. Скрининг – это определение невыявленного заболевания или повышенного сердечно-сосудистого риска у тех, кого «ничего не беспокоит». Если в семье человека есть случаи ранних сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), он курит, имеет повышенное артериальное давление или избыточный вес, необходимо минимум раз в 5 лет проходить обследование.

Первичная профилактика – это предупреждение возникновения ССЗ, которые могут вызвать инфаркт или инсульт, а также уменьшение рисков для здоровья. Ими считаются курение, алкоголь, несбалансированное питание, недостаточная физическая активность, избыточная масса тела, артериальная гипертония, нарушение обменных процессов в организме.

Главную роль в уменьшении факторов риска играет немедикаментозная терапия – кинезиотерапия (ЛФК), аппаратная физиотерапия, водо- и грязелечение.

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