Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский поздравил коллег с Днем народного единства

Игорь Маковский. Фото: другой источник.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с государственным праздником — Днём народного единства! Эта дата напоминает нам о героических событиях, когда россияне разных сословий и национальностей, объединившись, освободили Москву от интервентов, отстояли свою свободу и Отечество.

Праздник 4 ноября — символ сплочения граждан для защиты родной земли, подтверждающий, что в единстве наша сила! По сей день патриотизм, общность и самоотверженность россиян являются залогом побед и процветания государства.

Эти качества отличают и тружеников нашей отрасли. Для нас, энергетиков, единство и взаимовыручка — не просто слова, это основа нашей работы!

Филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» расположены в 20 регионах страны. В них работают люди, которых объединяют профессионализм, талант и желание заниматься общим делом, чтобы созидательным трудом приносить пользу родине и по праву гордиться нашей великой страной.

В этот праздничный день я хотел бы пожелать, чтобы взаимопонимание и согласие всегда сопровождали нас на жизненном пути! Мира и благополучия вам и вашим близким! Новых трудовых свершений, уверенности в будущем и процветания нашему общему дому — России!

Игорь Маковский, генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».