Воронежские экологи не зафиксировали ограничений доступа к Аносову пруду

Сотрудники отдела госэконадзора осмотрели прилегающую к водному объекту территорию и не обнаружили каких-либо препятствий для прохода к воде. Фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Как уже сообщала «КП», недалеко от Воронежа, в Панинском районе, разгорелся скандал вокруг доступа к пруду Аносов.

Сегодня специалисты департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области выехали в село Криуша, чтобы проверить появившуюся в СМИ информацию о том, что к пруду ограничен свободный доступ и взимается плата за осуществление рыбной ловли.

- Сотрудники отдела госэконадзора осмотрели прилегающую к водному объекту территорию и не обнаружили каких-либо препятствий для прохода к воде, - информирует пресс-служба департамента.

Нечто отдаленно напоминающее ров в пол штыка поперек дамбы, на который с преувеличением ссылаются в своих материалах СМИ, не представляет собой преграду для доступа к пруду: специалисты свободно подошли к воде в нескольких точках с разных сторон водного объекта. Никаких охранников поблизости тоже не оказалось. Говорить о свободном ходе транспорта здесь неуместно, поскольку его движение в границах водоохранных зон запрещено природоохранным законодательством.

- В ходе проведения проверки мы не выявили фактов ограничения свободного доступа к Аносову пруду - проход к пруду свободный, как и должно быть, - пояснил начальник отдела госэконадзора Департамента Денис Попов. - Согласно сведениям публичной кадастровой карты пруд Аносов находится в государственной собственности. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации он является водным объектом общего пользования, то есть общедоступным водным объектом. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров. Каждый гражданин вправе пользоваться, без использования механических транспортных средств, береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства.

А вот надписи на помостах «платные места» действительно наводят на недвусмысленные размышления. По вопросу правомерности взимания платы с граждан за рыбную ловлю Департаментом подготовлено соответствующее обращение в правоохранительные органы.