Стали известны детали похищения под Воронежем двух молодых мужчин

В настоящее время сотрудниками УУР ГУ МВД России по Воронежской области проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как уже сообщала «КП», накануне стало известно о похищении под Воронежем двух мужчин 18-ти и 22-х лет.

Сегодня в ГУ МВД России по Воронежской области сообщили детали похищения.

Инцидент произошел утром 13 сентября. С парнями связался неизвестный и предложил работу по внутренней отделке строящегося дома, договорившись о встрече на участке дороги ведущей к поселку Парусное Новоусманского района.

Спустя примерно два часа потерпевшие прибыли на место встречи, где к их машине подошли двое неизвестных. Угрожая предметами, используемыми в качестве оружия, они поместили одного из мужчин в багажник «Лады Приоры», а второго оставили в салоне.

После этого неизвестные привезли мужчин в лес, расположенный неподалеку от Парусного, связали их строительным скотчем и удерживали там, надеясь получить выкуп от родственников за их освобождение. Но мужчинам удалось самостоятельно освободиться от строительного скотча и скрыться от неустановленных лиц.

В настоящее время сотрудниками УУР ГУ МВД России по Воронежской области проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в, г, ж, з» части 2 ст.126 УК РФ «Похищение двух и более людей». Похитителям грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.