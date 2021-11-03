Воронежские ориентировщики завоевали девять медалей на первенстве России

Соревнования прошли в белгородском парке Маршалково. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В белгородском парке Маршалково прошло первенство России по спортивному ориентированию. В активе воронежских спортсменов девять наград, четыре из которых - высшей пробы.

Первое место среди юношей до 14 лет в дисциплине кросс-лонг занял Владислав Тимонин. В этой же возрастной группе, но в дисциплине кросс-классика победил Александр Вильденберг. В свою очередь Илья Малыгин (до 18 лет) выиграл соревнования в обоих видах.

Бронзовые награды в кросс-лонге завоевали Дарья Шишова (группа до 12 лет), Валерия Вильденберг (до 14 лет) и Анастасия Курова (до 18 лет)

Еще две медали воронежцы завоевали в эстафетах. В категории до 16 лет наша дружина в составе Макара Козлова, Дмитрия Сотникова, Марии Кустовой и Юлии Ивановой стала второй. А в категории до 18 лет квартет Алексея Яншина, Ильи Малыгина, Екатерины Божко и Анастасии Куровой занял третье место.