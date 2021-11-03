Воронежский «Буран» уничтожил хет-триком игрок «Омских крыльев» Дмитрий Соколов

Дмитрий Соколов - безусловно, главная звезда матча с "Бураном". Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

«Буран» проиграл и во втором матче длинной выездной серии. Игра с «Омскими крыльями», правда, выдалась более упорной, чем матч с «Металлургом» из Новокузнецка, завершившийся разгромом «ураганных» - 1:6.

В первом периоде «Буран» держался на равных с хозяевами ледовой площадки до 17 минуты, когда Сергей Алхимов нашел лазейку в ближнем углу ворот Захара Виноградова – 1:0. На перерыв гости уже уходили с еще более испорченным настроением. На 19 минуте Дмитрий Соколов в одиночку убежал на свидание с Виноградовым и уверенно его переиграл – 2:0.

К чести «ураганных» они не сдавались. На старте второго периода удачно подправил шайбу в ворота омичей Даниил Мельников – 2:1. В принципе «Буран» играл неплохо, перехватил инициативу.

Казалось бы, «ураганные» окончательно переломили ход встречи в свою пользу, даже сравняли счет – на 53 минуте трудовой гол на счету Никиты Луховского. Но в составе хозяев в этот вечер блистал Соколов. На 57 минуте его бросок помог омичам реализовать большинство. А за 20 секунд до финальной сирены Дмитрий оформил классический хет-трик. Четвертая шайба омичей, как и первая, залетела в ближний угол ворот Виноградова – 4:2.

«Буран» после этого поражения пока занимает 21 место в турнирной таблице ВХЛ из 27 возможных. Впереди у «ураганных» 6 ноября игра в Ангарске с местным «Ермаком». Эта сибирская команда идет на 24 месте с 14 очками. У «Бурана» их, напомним, чуть больше – 17. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.