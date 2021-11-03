В Воронеже поймали грабителя, скрывавшегося от полиции больше года

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении, совершенном более года назад, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В августе прошлого года в вечернее время на улице 25 Января у 36-летнего потерпевшего произошел словесный конфликт с проходящим мимо мужчиной. В ходе ссоры неизвестный несколько раз ударил оппонента, после чего выхватил из его рук сумку, в которой находились денежные средства и мобильный телефон, и скрылся с похищенным. Общий ущерб составил более восьми тысяч рублей.

Сотрудники полиции по полученной оперативной информации установили личность предполагаемого подозреваемого. Длительное время злоумышленник скрывался от стражей правопорядка. Накануне оперативникам удалось установить местонахождение гражданина. Ранее судимого за имущественные преступления 31-летнего воронежца задержали на территории Железнодорожного района и доставили в отдел полиции. Подозреваемый во всем сознался.

В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.