Директор воронежской строительной фирмы получил условный срок

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

- Директор коммерческой организации осужден за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть мужчины, - информирует пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

В ноябре прошлого года на строительном объекте, расположенном в поселке Отрадное Новоусманского района, одна из коммерческих организаций выполняла работы по монтажу башенного крана. 47-летний директор данной организации проявил преступную небрежность и допустил нарушение требований охраны труда, не обеспечив безопасные условия при установке башенного крана.

В результате 18 ноября произошло падение груза, в результате чего расположенные на стреле грузозахватные и крепежные конструкции стали падать вниз, одна из которых ударила по голове находившегося на поворотной платформе башенного крана 57-летнего слесаря-монтажника. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате черепно-мозговой травмы.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме. А суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.