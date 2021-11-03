В Воронеже умер «мужичок с гармошкой», игравший перед каждым матчем «Факела»

Болельщикам, идущим на стадион на очередной матч "Факела", долго еще будет не хватать привычных звуков гармони. Фото: из архива «КП»

Теперь футбол в центре Воронежа никогда не будет таким, как раньше. Фанатов, проходящим мимо «Юности», уже не будет приветствовать зажигательными мелодиями пожилой баянист. Василий Иванович Потапов, сидевший на пятачке возле кинотеатра почти каждый день, умер. Ему было 83 года.

Василий Иванович в молодости служил на флоте, потом работал газоэлектросварщиком на заводе «Синтезкаучук». А на пенсии два десятка лет радовал всех прохожих в центре города своей музыкой.

В соцсетях воронежцы делятся воспоминаниями о Василии Ивановиче. Все они хорошие. Тем, кто делился с ним мелочью, он говорил много приятных пожеланий. Детей угощал конфетами. Одним словом, светлый был человек. Для души играл.

Светлая память…