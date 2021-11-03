Вадим Кстенин поручил немедленно начать ставить системы видеонаблюдения в городских автобусах

фото управление информации мэрии Воронежа.

В администрации Воронежа состоялось заседание городской антитеррористической комиссии под председательством главы Воронежа Вадима Кстенина. В нем участвовали сотрудники отраслевых управлений мэрии, представители силовых структур и экстренных служб.

С докладами о состоянии дел по обеспечению безопасности по своему профилю деятельности выступили первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег Минаков, заместитель руководителя управления дорожного хозяйства Иван Селиверстов и руководитель управления транспорта Сергей Латынин.

Олег Минаков привел статистические данные: в Воронеже расположены 62 медицинские организации, в состав которых входит 179 объектов, имеющих особое значение как места, которые могут привлечь внимание террористов. Пока категории опасности присвоены 174 из них. Есть паспорта безопасности на 173 объекта, из них согласованы с территориальными федеральными органами 164. Работу в этом направлении продолжают.

Учреждения здравоохранения оборудованы системами видеокамер, все медицинские организации заключили договоры на охрану сотрудниками ЧОП, на их постах есть тревожные кнопки.

Во время праздников и длинных выходных по приказу департамента здравоохранения все учреждения переводят на повышенный уровень готовности, проводят дополнительные инструктажи по соблюдению правил безопасности. В учреждениях разработали инструкции по действиям персонала при нахождении неизвестных предметов и других террористических угрозах. Медицинские организации по утвержденным планам проводят учения и тренировки по оказанию экстренной помощи раненым и пораженным при ликвидации последствий ЧС и терактов.

Заместитель руководителя управления дорожного хозяйства Иван Селиверстов сообщил, что в Воронеже расположено 35 мостов, 30 из них представляют потенциальную опасность в случае нападения террористов. Начиная с 2019 года, для всех этих объектов провели оценку уязвимости, для них разработали проекты планов обеспечения транспортной безопасности.

Руководитель управления транспорта Сергей Латынин доложил об обеспечении защиты объектов инфраструктуры муниципального перевозчика «Воронежпассажиртранс». По всему периметру предприятия есть надежное ограждение, на его территории есть системы видеонаблюдения и контрольно-пропускные пункты с круглосуточным дежурством охранников, укомплектованные спецсредствами для досмотра транспорта и персонала.

Еще одно направление – обучение и аттестация водителей, ответственных за обеспечение безопасности. На данный момент повысили свою квалификацию в этой сфере деятельности 50 сотрудников «Воронежпассажиртранса».

Продолжают контрольные мероприятия при выпуске и при заезде транспорта, а также на конечных остановках с осмотром транспорта и инструктажем водителей. Их проводят сотрудники управления транспорта, МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» и МКП МТК «Воронежпассажиртранс». По данным на 3 ноября, провели 27 проверок, в ходе которых осмотрели 5520 автобусов и троллейбусов. При этом обнаружили пять нарушений водителями правил осмотра их машин на конечных остановках. К нарушителям применены меры дисциплинарного воздействия.

Приоритетной задачей в этой сфере остается переоснащение автобусов современными системами видеонаблюдения.

– Учитывая их высокую стоимость, сотрудники городского управления транспорта и департамента промышленности и транспорта Воронежской области разработали требования к оборудованию и техническим средствам, устанавливаемым в салонах маршрутных автобусов. Перевозчикам, которые будут их соблюдать, предоставят субсидии из регионального бюджета на оснащение их машин средствами видеонаблюдения и видеозаписи, – сообщил Сергей Латынин.

– Не ждите, приступайте к переоборудованию уже сейчас, – призвал мэр Вадим Кстенин. - Когда будет принято окончательное решение по субсидиям, они будут предоставлены уже по факту. Определите адекватные сроки с привязкой к наличию технических средств в продаже и бригад по оборудованию транспорта. Составляйте графики, чтобы мы понимали конечную дату, когда не единичными видеорегистраторами, а целыми их системами должны быть оборудованы не только наши новые муниципальные автобусы, как сейчас, а весь без исключения общественный транспорт города. Мы это решение доведем до каждого транспортного предприятия и тщательно будем следить за тем, чтобы его выполняли.

Кроме того, мэр поручил не снимать с контроля проблему ночной стоянки маршрутных автобусов в непредназначенных для этого местах – это грубое нарушение правил безопасности.

фото управление информации мэрии Воронежа.

Олег КУЗНЕЦОВ