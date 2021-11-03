В центре Воронежа здание ЦУМа изуродовали безвкусными граффити

Так теперь выглядит часть здания ЦУМа. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» появились фото одной из частей зданий ЦУМа на проспекте Революции в центре города. Место престижное, несколько раз переходило от одного хозяина к другому. Сейчас торговая точка закрыта, и любители порисовать на всем, что под руку попадется, уже изукрасили его безвкусными граффити. В комментариях к фото люди желают, чтобы авторов этих художеств нашли и примерно наказали.

Схожей проблемой поделился в другом посте Николай Ефанов. Он посетовал, что на улице Димитрова все недавно обновленные остановки уже сломаны и разукрашены теми же неряшливыми надписями. И призвал ставить там камеры, чтобы можно было привлечь вандалов к ответу.