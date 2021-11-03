В Воронеже оштрафовали двух организаторов экстремального автошоу

Рамонский районный суд признал мужчин виновными и оштрафовал каждого на пять тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

30 октября этого года в дежурную часть ОМВД России по Рамонскому району поступило сообщение о массовом скоплении автомобилей на парковке у торгового-развлекательного комплекса (ТРК) в поселке Солнечный, водители которых демонстрируют экстремальное вождение.

На месте сотрудники полиции обнаружили около 200 машин и значительное скопление граждан. К ответственности были привлечены водители за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.12.5 КоАП РФ, ч.3 ст.12.5 КоАП РФ, ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Несогласованное массовое мероприятие было завершено.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили организаторов этого несанкционированного сборища. Ими оказались двое 23-летних жителей Воронежа. Они записали видеообращение к гражданам, которое впоследствии распространили в социальных сетях и мессенджерах с призывом приехать на парковку к ТРК.

Сегодня в соответствии с частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» Рамонский районный суд признал мужчин виновными и оштрафовал каждого на пять тысяч рублей.