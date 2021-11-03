В Воронеже поймали афериста, своровавшего более четырех лет назад почти два миллиона рублей

Накануне сотрудники полиции установили, что аферист прибыл в областной центр и задержали его. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Спустя более чем четыре года воронежские оперативники нашли афериста, обманувшего своего знакомого на почти два миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В июне 2018 года в дежурную часть УМВД России по Воронежу обратился 63-летний местный житель, ставший жертвой мошенничества. Потерпевший пояснил, что в 2017 году для развития предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок ему требовалось увеличить численность автопарка.

Помочь с приобретением и доставкой автобусов вызвался его знакомый, заверив в способности подобрать надежные транспортные средства по оптимальной стоимости.

В течение нескольких месяцев заявитель переводил денежные средства на приобретение трех автобусов своему приятелю, однако так их и не получил. Сначала злоумышленник ссылался на различные непредвиденные обстоятельства, а после заблокировал номер телефона потерпевшего и сменил место проживания. Мужчина был вынужден обратиться за правоохранительной помощью. Причиненный ущерб составил более одного миллиона девятисот тысяч рублей.

Подозреваемый длительное время скрывался от правоохранителей, меняя регионы проживания. Накануне, по полученной оперативной информации, сотрудники полиции установили, что аферист прибыл в областной центр и задержали его. Им оказался 26-летний воронежец, который дал признательные показания и пояснил, что денежные средства потратил на личные цели.

Теперь в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.