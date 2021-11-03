Воронежские полицейские помогли пожилой женщине

Прибывшие врачи поблагодарили стражей порядка за своевременные и правильные действия, а гражданка – за оказание помощи, неравнодушие и доброту. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Воронежские инспекторы старший лейтенант полиции Олег Лазарев, старший лейтенант полиции Евгений Овчинников и лейтенант полиции Андрей Воропаев осуществляли надзор за дорожным движением по улице Моисеева, когда к ним подбежала женщина.

Она попросила помочь. Дело в том, что у ее бабушки, проживающей в квартире на улице Депутатской, случился инсульт. И необходимо срочно помочь вынести больную женщину к машине скорой помощи, так как лифта в пятиэтажке не предусмотрено.

Сотрудники полиции незамедлительно проследовали по адресу и помогли спустить на носилках женщину.

- Прибывшие врачи поблагодарили стражей порядка за своевременные и правильные действия, а гражданка – за оказание помощи, неравнодушие и доброту, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.